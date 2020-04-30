ВОЗ: Вакцина от коронавируса не появится до начала второй волны

Вторая волна распространения коронавируса точно начнется до появления вакцины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в ходе онлайн-совещания.

По ее словам, главное - локализовать новую вспышку, ограничиться очагами заболевания.

"Пускай будет медицинский надзор, пускай будет карантин, но тогда на карантине будут отдельные люди, а не все общество. Но это будет до вакцины точно, если вирус не поменяется. Он мутирует, поэтому в этом плане мы ничего не можем сказать", - подчеркнула Вуйнович.