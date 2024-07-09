ВОЗ: В ЮАР выявлены 20 случаев заражения оспой обезьян

Число заболевших mpox (новое наименование оспы обезьян) в ЮАР с мая по начало июля 2024 года составляет 20 человек, 3 из которых скончались.

Число заболевших mpox (новое наименование оспы обезьян) в ЮАР с мая по начало июля 2024 года составляет 20 человек, 3 из которых скончались.

Как передает Report, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Медицинские власти ЮАР уведомили ВОЗ, что с 8 мая по 2 июля 2024 года в стране выявлено 20 случаев заболевания mpox, включая 3 с летальных исходом, - говорится в коммюнике ВОЗ. - Это первые случаи mpox в ЮАР с 2022 года, когда в стране было зарегистрировано пять заболевших. Тогда летальных случаев не было".

По данным, с 1 по 31 мая 2024 года в 26 странах выявили 646 новых случаев mpox. Согласно статистике организации, больше всего заболевших было зарегистрировано в трех регионах ВОЗ - Африканском (43,5% всех случаев заражения), Европейском (21,8%) и Американском (20,4%), в Африке особенно сильная вспышка отмечена в ДР Конго, на которую в мае пришлось 377 новых случаев болезни.

Mpox - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории ДР Конго.