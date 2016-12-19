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    ВОЗ: В Восточном Алеппо остаются несколько тысяч человек

    ВОЗ намерена усилить гуманитарную помощь для тех, кто был эвакуирован из восточного Алеппо

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Восточном Алеппо остаются несколько тысяч человек. 

    Как сообщает Report, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Сирии Элизабет Хофф.

    "Упоминается цифра в 50 тысяч человек, но я не думаю, что количество настолько высокое. Но все еще остаются несколько тысяч человек. Я думаю, в ближайшие пару дней ситуация стабилизируется", - сказала она.

    Хофф добавила, что ВОЗ намерена усилить гуманитарную помощь для тех, кто был эвакуирован из восточного Алеппо, в частности, нескольким тысячам человек, сбежавшим из временных убежищ из-за плохих условий проживания.

    "В провинции Алеппо, возможно, находится порядка 75 тысяч внутренне перемещенных лиц, которым мы должны помочь", - уточнила сотрудник ВОЗ.

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