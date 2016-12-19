ВОЗ: В Восточном Алеппо остаются несколько тысяч человек

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Восточном Алеппо остаются несколько тысяч человек.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Сирии Элизабет Хофф.

"Упоминается цифра в 50 тысяч человек, но я не думаю, что количество настолько высокое. Но все еще остаются несколько тысяч человек. Я думаю, в ближайшие пару дней ситуация стабилизируется", - сказала она.

Хофф добавила, что ВОЗ намерена усилить гуманитарную помощь для тех, кто был эвакуирован из восточного Алеппо, в частности, нескольким тысячам человек, сбежавшим из временных убежищ из-за плохих условий проживания.

"В провинции Алеппо, возможно, находится порядка 75 тысяч внутренне перемещенных лиц, которым мы должны помочь", - уточнила сотрудник ВОЗ.