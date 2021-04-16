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ВОЗ: В мире за сутки выявили более 804 тыс. заразившихся коронавирусом

ВОЗ: В мире за сутки выявили более 804 тыс. заразившихся коронавирусом Общее число инфицированных превысило 138,68 млн
Другие страны
16 апреля 2021 г. 20:50
ВОЗ: В мире за сутки выявили более 804 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 138,68 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 804 тыс.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные в пятницу данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число летальных исходов возросло более чем на 12,9 тыс., превысив 2,97 млн.

По состоянию на 16 апреля в ВОЗ поступили сведения о 138 688 383 инфицированных и 2 978 935 умерших. Число заразившихся увеличилось на 804 807, умерших - на 12 955. Второй день подряд число новых случаев инфицирования превышает 800 тыс. В четверг ВОЗ сообщила о 805 444 таких случаях, зарегистрированных в течение 24 часов.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Более 31% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу (254 068), на втором месте - Северная и Южная Америка (234 282), на третьем - Юго-Восточная Азия (230 151).

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