ВОЗ: в богатых странах не уважают пожилых

Баку. 30 Сентября. REPORT.AZ/ Число пожилых людей во всем мире растет, но отношение к ним редко можно назвать уважительным.

Как передает Report, в преддверии Международного дня пожилых в ВОЗ опубликовали результаты опроса, в котором участвовали 83 тысячи человек в 57 странах мира.

60 процентов респондентов признали, что к старшему поколению, как правило, относятся неуважительно. Причем наиболее остро это проявляется в странах с высоким уровнем дохода. Доктор Джон Бирд из Всемирной организации здравоохранения отмечает, что стереотипы в отношении пожилых людей распространены чрезвычайно широко, но многие об этом даже не задумываются.

«Сегодня дискриминация в отношении расовой или половой принадлежности неприемлема, а возрастная – считается нормой. Люди сегодня уже начинают осознавать это, но до конца не понимают масштабы проблемы».

Воспитанные в духе пренебрежительного отношения к пожилым, представители старшего поколения и сами зачастую «ставят на себе крест». Причем в ходе исследований выяснилось, что такие люди хуже справляются с болезнями и живут, в среднем, на 7,5 лет меньше, чем те, кто относится к старению с оптимизмом.

По прогнозам, к 2025 году число «тех, кому за 60» удвоится, а к середине века достигнет двух миллиардов. Эти факты только подтверждают правильность установки на здоровое и продуктивное старение, которое можно обернуть на пользу обществу.

Для того, чтобы привлечь внимание к проблеме старения 1 октября в ООН ежегодно отмечают Международный день пожилых.