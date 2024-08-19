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ВОЗ утвердила рекомендации по противодействию вспышке mpox в Африке

ВОЗ утвердила рекомендации по противодействию вспышке mpox в Африке Пять стран Африки - ДР Конго, Бурунди, Кения, Руанда и Уганда - вошли в утвержденный ВОЗ список государств, которым рекомендованы особые меры по противодействию вспышке заболевания mpox (новое наименование оспы обезьян).
Другие страны
19 августа 2024 г. 21:49
ВОЗ утвердила рекомендации по противодействию вспышке mpox в Африке

Пять стран Африки - ДР Конго, Бурунди, Кения, Руанда и Уганда - вошли в утвержденный ВОЗ список государств, которым рекомендованы особые меры по противодействию вспышке заболевания mpox (новое наименование оспы обезьян).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ВОЗ.

"Чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил принял на своем первом заседании по поводу mpox временные рекомендации в отношении вспышки этого заболевания. Рекомендации касаются государств, где наблюдается распространение mpox. Они действуют в связи с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. Рекомендации касаются ДРК, Бурунди, Кении, Руанды и Уганды, но не ограничиваются только ими", - отметили в организации.

В рамках принятых рекомендаций ВОЗ требовала укрепления национальных механизмов по реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, более тесной координации усилий по борьбе с mpox, улучшения лабораторной диагностики заболевания, выявления контактов инфицированных mpox людей с окружающими. ВОЗ настаивает также на усилении пограничного контроля на предмет выявления заболевших mpox, проведении вакцинации, улучшения информирования населения об особенностях этого заболевания и мерах борьбы с ним.

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