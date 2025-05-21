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ВОЗ утвердил урезанный бюджет в размере $4,2 млрд на 2026-2027 годы

ВОЗ утвердил урезанный бюджет в размере $4,2 млрд на 2026-2027 годы Страны - участницы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве приняли сокращенный бюджет организации на период с 2026 по 2027 год в размере $4,2 млрд.
Другие страны
21 мая 2025 г. 00:33
ВОЗ утвердил урезанный бюджет в размере $4,2 млрд на 2026-2027 годы

Страны - участницы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве приняли сокращенный бюджет организации на период с 2026 по 2027 год в размере $4,2 млрд.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, первоначальный проект бюджета составлял $5,3 млрд.

Он был пересмотрен в сторону понижения на 21% в начале этого года с учетом ожидаемой потери финансирования со стороны Вашингтона. США официально перестанут быть членом организации с 22 января 2026 года.

Напомним, что 1 мая помощник гендиректора ВОЗ по вопросам административно-финансового обеспечения Рауль Томас сообщил, что 25% бюджета на заработные платы на следующий двухгодичный период все еще не закрыто. По его словам, в организации будут сокращения, точный масштаб которых пока сложно спрогнозировать.

21 января президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ, обосновав решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами. 3 февраля Вашингтон фактически приостановил деятельность Агентства по международному развитию (USAID), которое выделяло значительный объем средств на финансирование международных организаций.

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