ВОЗ: Уровень распространения Эболы снижается, но опасность остается

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Уровень распространения смертельного вируса Эболы в трех наиболее пострадавших странах за последний месяц снижается, и эта тенденция продолжится, однако опасность сохраняется. Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге в Женеве помощник гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард (Bruce Aylward).

"Мы сегодня перешли от первой фазы ко второй фазе борьбы с Эболой. За последние 4 недели мы наблюдаем новый тренд - еженедельное сокращение распространения Эболы в трех странах - Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне… Это очень обнадеживает. Но есть и вещи, которые вызывают озабоченность. Это еженедельное сокращение продолжится, но оно не приведет нас к нулевому распространению заболевания", - сообщил он.

Помощник главы ВОЗ подчеркнул, что сейчас наблюдается "действительно значительное сокращение" распространения заболевания. Однако международное сообщество до сих пор "находится в очень и очень сложной ситуации в отношении Эболы".