ВОЗ сообщила о смерти 13 жителей Руанды от лихорадки Марбург

В Руанде зафиксировали 58 случаев заболевания лихорадкой Марбург, в том числе 13 случаев летальных исходов.
Как передает
"По состоянию на 10 октября в Руанде зарегистрировано в общей сложности 58 случаев болезни, вызванной вирусом Марбург, в том числе 13 со смертельным исходом. Коэффициент летальности составляет 22%", — говорится в публикации.
После заражения лихорадкой выздоровели 15 человек, добавили в организации. При этом более 700 человек, которые контактировали с зараженными, находятся под наблюдением врачей.
ВОЗ классифицировала вспышку как чрезвычайную ситуацию 3-го уровня. Отмечается, что это самый высокий внутренний уровень для ЧС. В связи с этим группа быстрого реагирования организации отправилась в страну для поддержки местных медицинских учреждений.