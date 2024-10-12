ВОЗ сообщила о смерти 13 жителей Руанды от лихорадки Марбург

В Руанде зафиксировали 58 случаев заболевания лихорадкой Марбург, в том числе 13 случаев летальных исходов.

В Руанде зафиксировали 58 случаев заболевания лихорадкой Марбург, в том числе 13 случаев летальных исходов.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"По состоянию на 10 октября в Руанде зарегистрировано в общей сложности 58 случаев болезни, вызванной вирусом Марбург, в том числе 13 со смертельным исходом. Коэффициент летальности составляет 22%", — говорится в публикации.

После заражения лихорадкой выздоровели 15 человек, добавили в организации. При этом более 700 человек, которые контактировали с зараженными, находятся под наблюдением врачей.

ВОЗ классифицировала вспышку как чрезвычайную ситуацию 3-го уровня. Отмечается, что это самый высокий внутренний уровень для ЧС. В связи с этим группа быстрого реагирования организации отправилась в страну для поддержки местных медицинских учреждений.