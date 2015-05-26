ВОЗ: Cлабое финансирование может помешать завершить эпидемию Эболы

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Скорому завершению эпидемии Эболы может помешать недостаточное финансирование программ по борьбе со смертельным вирусом в Западной Африке, заявил на брифинге в Женеве помощник генерального директора ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций Брюс Эйлвард, отмечает Repot со ссылкой на РИА Новости.

"Это (борьба с распространением вируса) будет и дальше ухабистая дорожка, но мы должны планировать до конца 2015 года. Ситуация с учетом логистики, сезона дождей и операций уже решается, вопросы финансирования еще нет, и это сейчас вызов. Нет никаких причин, препятствующих победе над Эболой, но вопросы финансирования сейчас становятся самой яркой причиной возможного провала", - сказал он.

По словам Эйлварда, по примерным подсчетам, ВОЗ нуждается дополнительно в более 100 миллионах долларов на ближайшие полгода, чтобы продолжать бороться с вирусом Эбола в Западной Африке. Это позволит завершить эпидемию до конца 2015 года.

В настоящее время 1072 сотрудника ВОЗ продолжают работать в Западной Африке для предотвращения распространения вируса Эбола, наибольшее количество из них находится в Гвинее - 676 человек.

По последним данным ВОЗ, на прошлой неделе был превзойден порог в 27 тысяч заразившихся Эболой. В настоящий момент количество зараженных составляет 27 тысяч один человек. В частности, за последнюю неделю было зафиксировано всего 12 случаев заражения Эболой. Всего от вируса скончалось 11132 человека.