ВОЗ считает, что устранение незаконной торговли табаком принесет странам $47,4 млрд в год

Устранение в мире незаконной табачной торговли позволило бы государствам увеличить налоговые поступления на $47,4 млрд. Сейчас на такую торговлю приходится 11% рынка табачной продукции.

Устранение в мире незаконной табачной торговли позволило бы государствам увеличить налоговые поступления на $47,4 млрд. Сейчас на такую торговлю приходится 11% рынка табачной продукции.

Как передает Report , об этом говорится в распространенном в Женеве пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ отметила, что состоявшаяся в Панаме 12-14 февраля третья сессия Совещания сторон Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями приняла "решительные меры" по пресечению нарушений, "наносящих вред здоровью людей" и лишающих государства поступлений в бюджет, которые "могли бы использоваться для финансирования инициатив в области здравоохранения". По оценкам ВОЗ, на незаконную торговлю приходится "11% международного рынка табака, и ее ликвидация позволит привлечь глобальные налоговые поступления на сумму $47,4 млрд в год".

Участвовавшие в сессии представители 56 сторон Протокола и 27 государств, не являющихся сторонами, обсудили "целый ряд вопросов" - от прогресса в осуществлении положений этого документа до "устойчивого финансирования борьбы против табака". Они приняли Панамскую декларацию, в которой к правительствам обращен призыв "остерегаться непрерывных попыток" табачной промышленности помешать ликвидации незаконной торговли. В документе также говорится о необходимости эффективных мер по предотвращению такой коммерции, что требует "комплексного международного подхода" и "тесного сотрудничества" государств.

"Совещание приняло важные решения по системам отслеживания табачных изделий и утвердило план работы по проведению научно обоснованного исследования в области незаконной торговли табаком", - заявила руководитель секретариата Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака Адриана Бланко Маркизо. "Мы также приняли решение об усовершенствовании системы отчетности, используемой сторонами", - сообщила она.

Протокол вступил в силу в 2018 году. Он нацелен на ликвидацию всех форм незаконной торговли табачными изделиями посредством пакета мер, которые должны быть предприняты странами в сотрудничестве друг с другом. Россия не является участницей этого документа.