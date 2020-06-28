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ВОЗ прокомментировал слухи о распространении COVID-19 мобильной сетью 5G

​ВОЗ прокомментировал слухи о распространении COVID-19 мобильной сетью

Вирусы не распространяются посредством мобильных сетей.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на официальной странице азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что COVID-19 присутствует и в тех странах, где нет мобильных сетей 5G.

"Вирус COVID-19 распространяется с помощью выделений при кашле, чихании или разговоре зараженного инфекцией человека. Также вирусом можно заразиться, если прикоснуться к загрязненной поверхности, а потом коснуться глаз, рта или носа", - подчеркивается в информации. 

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