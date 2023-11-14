ВОЗ продолжит выяснять причины возникновения пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжит выяснение причин возникновения пандемии COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжит выяснение причин возникновения пандемии COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на заседании научно-консультативной группы экспертов по новым опасным патогенам (SAGO).

Он пояснил, что необходим более тщательный анализ ранних случаев заболевания, роли рынка "Хуанань" в Ухане в передаче вируса от животных человеку, а также требуется "больше информации о потенциальных нарушениях биобезопасности" в лабораториях и на фермах в районах, где были зафиксированы первые заболевания ковидом.

Гебрейесус заверил, что "ВОЗ не прекратит работу, направленную на достижения понимания начала пандемии COVID-19".

"Это приоритет для ВОЗ не только потому, что это поможет нам предотвратить будущие пандемии, но и по той причине, что мы в долгу перед миллионами людей, умерших от этого вируса", - сказал гендиректор.