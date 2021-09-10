О нас
Report Georgia
Аудио новости

ВОЗ призвала страны активно делиться вакцинами друг с другом

ВОЗ призвала страны активно делиться вакцинами друг с другом Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге призвал страны занять активную позицию в вопросе обмена и распространения вакцин от коронавируса.
Другие страны
10 сентября 2021 г. 12:10
ВОЗ призвала страны активно делиться вакцинами друг с другом

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге призвал страны занять активную позицию в вопросе обмена и распространения вакцин от коронавируса.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Чтобы выйти из острой фазы, нам необходимо выработать всеобъемлющий подход, одновременно наращивая масштабы вакцинации - все страны сейчас работают над снижением скептицизма по отношению к вакцинации, - а также наращивать потенциал производства. Нам необходимо расширять географию производственных мощностей с учетом местных возможностей и экспертного опыта. И, третье, нам необходимо увеличить обмен дозами. Страны должны более активно делиться дозами вакцин", - заявил он cегодня на презентации итогового доклада Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития, созданной под эгидой Европейского регионального бюро ВОЗ.

Клюге отметил, что Европейская техническая консультативная группа говорила о достижении порога в 80% охвата вакцинацией населения до появления более трансмиссивного и опасного варианта вируса, поэтому важно понимать, что вакцинация сама по себе не может привести к коллективному иммунитету населения.

"Очень важно уточнить, что вакцинация не является средством достижения коллективного иммунитета. Вакцинация позволяет предотвратить тяжелое течение заболевания и смерть. Мы видим, что заболеваемость с тяжелым течением и смертность в странах, которые наращивают охват вакцинации, существенно снижается. Очень важно, что огромное давление, которое было на системах здравоохранения, постепенно снижается", - пояснил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке WHO urges countries to share vaccines actively

Самое важное

Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 
Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 
10 сентября 2021 г. 12:44
Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики
Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики
10 сентября 2021 г. 11:40
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21
Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
ФотоТы - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
9 сентября 2021 г. 18:11
Будут ли платить зарплату невакцинированным учителям?
Будут ли платить зарплату невакцинированным учителям?
9 сентября 2021 г. 18:01
Уголовное дело генерала расформированного МНБ передано в производство
Уголовное дело генерала расформированного МНБ передано в производство
9 сентября 2021 г. 17:13
Замминистра спорта РФ: У Азербайджана - хороший опыт в организации мероприятий
Замминистра спорта РФ: У Азербайджана - хороший опыт в организации мероприятий
9 сентября 2021 г. 16:37
Подразделения Азербайджанской армии в Нахчыване провели комплексные учения
Подразделения Азербайджанской армии в Нахчыване провели комплексные учения
9 сентября 2021 г. 12:36
Закон Об охране здоровья населения будет пересмотрен
Закон "Об охране здоровья населения" будет пересмотрен
9 сентября 2021 г. 12:30
Минобразования: Невакцинированные работники образования не будут допущены в школы
Минобразования: Невакцинированные работники образования не будут допущены в школы
9 сентября 2021 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi