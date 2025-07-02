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ВОЗ призвала повысить цены на табак и алкоголь минимум на 50%

ВОЗ призвала повысить цены на табак и алкоголь минимум на 50% Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны мира увеличить стоимость табачной и алкогольной продукции, а также сахаросодержащих напитков минимум на 50%.
Другие страны
2 июля 2025 г. 22:11
ВОЗ призвала повысить цены на табак и алкоголь минимум на 50%

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны мира увеличить стоимость табачной и алкогольной продукции, а также сахаросодержащих напитков минимум на 50%.

Как передает Report, в заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что такая мера необходима для предотвращения хронических заболеваний.

Кроме того, в ВОЗ отметили, что повышение цен на "вредные" товары за счет акцизов и других налоговых сборов позволит привлечь в бюджеты стран дополнительные средства. Повысить стоимость такой продукции организация предлагает к 2035 г.

Из документа следует, что потребление табака, алкоголя и сладких напитков способствует расширению эпидемии неинфекционных заболеваний, например, болезней сердца, рака и диабета. 75% всех смертей во всем мире происходят по причине этих заболеваний.

"Недавний отчет показал, что единовременное повышение цен на эти продукты на 50% может предотвратить 50 млн преждевременных смертей в течение следующих 50 лет", – подчеркнуто в публикации.

В конце мая в Минздраве сообщили, что заболеваемость ожирением среди детей до 14 лет за последние шесть лет выросла более чем на 36%. Тогда же стало известно, что показатель общей заболеваемости ожирением у детей с 15 до 17 лет с 2018 г. увеличился на 9,2%. По данным ВОЗ на 2024 год, в мире каждый восьмой человек страдает ожирением, с 1990 гоа их количество выросло почти вдвое.

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