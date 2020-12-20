ВОЗ: Пандемию остановят в следующем году

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович усомнилась в исчезновении коронавируса в 2021 году.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович усомнилась в исчезновении коронавируса в 2021 году.

Как передает Report, об этом она сообщила в интервью для фильма журналистке азербайджанского происхождения Наиле Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия 1".

Вуйнович выразила надежду, что пандемию можно будет остановить уже в следующем году, однако считает, что от инфекции мир избавится еще не скоро. "Что такое пандемия - это значит одновременное заболевание многих людей вокруг земного шара. Но вирус останется с нами. Я боюсь, что мы от "короны" не избавимся так скоро», - сказала она.

По словам Вуйнович, разрабатываемые в настоящее время вакцины не лишатся эффективности при мутациях коронавирусной инфекции. Она добавила, что мутация вируса является нормальным проявлением. "Очень важно понять, что не любое изменение генома вируса, значит изменение его поведения", - подчеркнула она.