О нас
Report Georgia
Аудио новости

ВОЗ: Пандемию остановят в следующем году

ВОЗ: Пандемию остановят в следующем году Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович усомнилась в исчезновении коронавируса в 2021 году.
Другие страны
20 декабря 2020 г. 05:58
ВОЗ: Пандемию остановят в следующем году

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович усомнилась в исчезновении коронавируса в 2021 году.

Как передает Report, об этом она сообщила в интервью для фильма журналистке азербайджанского происхождения Наиле Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия 1".

Вуйнович выразила надежду, что пандемию можно будет остановить уже в следующем году, однако считает, что от инфекции мир избавится еще не скоро. "Что такое пандемия - это значит одновременное заболевание многих людей вокруг земного шара. Но вирус останется с нами. Я боюсь, что мы от "короны" не избавимся так скоро», - сказала она.

По словам Вуйнович, разрабатываемые в настоящее время вакцины не лишатся эффективности при мутациях коронавирусной инфекции. Она добавила, что мутация вируса является нормальным проявлением. "Очень важно понять, что не любое изменение генома вируса, значит изменение его поведения", - подчеркнула она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ÜST: Gələn il pandemiyanı dayandırmaq mümkün olacaq   

Новости партнеров

Самое важное

Фото года: сестра целует руку погибшего брата-шехида
ФотоФото года: сестра целует руку погибшего брата-шехида
19 декабря 2020 г. 13:15
За нарушение карантина оштрафованы 2 655 человек
За нарушение карантина оштрафованы 2 655 человек
19 декабря 2020 г. 11:59
В Шуше погиб российский офицер
В Шуше погиб российский офицер
18 декабря 2020 г. 22:42
Сколько должностных лиц нарушили карантинный режим в Азербайджане?
Сколько должностных лиц нарушили карантинный режим в Азербайджане?
18 декабря 2020 г. 15:54
Начались работы по созданию топографической карты Шуши
Начались работы по созданию топографической карты Шуши
18 декабря 2020 г. 14:43
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
18 декабря 2020 г. 13:22
Кабмин Азербайджана о деятельности кафе и ресторанов
Кабмин Азербайджана о деятельности кафе и ресторанов
18 декабря 2020 г. 12:47
В Азербайджане повысили штрафы за нарушение противоэпидемического режима
В Азербайджане повысили штрафы за нарушение противоэпидемического режима
18 декабря 2020 г. 12:29
Хулуси Акар: Наши сотрудники готовы отправиться в Азербайджан
Хулуси Акар: Наши сотрудники готовы отправиться в Азербайджан
18 декабря 2020 г. 11:11
Гонка вакцин от COVID-19: какую выбрать?
Гонка вакцин от COVID-19: какую выбрать?
18 декабря 2020 г. 10:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi