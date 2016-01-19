ВОЗ: Около 80% вирусов гриппа в Европе и России приходятся на штамм "свиного гриппа"

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Около 80% вирусов гриппа, которые циркулируют в этом году на территории Европы и России, приходятся на штамм А(H1N1), или "свиной грипп". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные опубликованы на официальном сайте Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Около 80% всех вирусов гриппа типа А приходится на A(H1N1). Работникам здравоохранения следует обращать особое внимание на вероятность диагноза "тяжелый грипп" у молодых и в целом здоровых людей и оказывать соответствующую помощь", - говорится в сообщении организации.

По последним данным мониторинга ВОЗ, данные о преобладании вируса гриппа A(H1N1) соответствуют сообщениям о случаях тяжелого заболевания и смертях от этого вируса в Армении, Израиле, Турции, Украине и России.