​ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку в Китае болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 30 января заявил в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС.
"Мы не знаем, какой ущерб нанесет этот вирус, если он распространится в стране со слабой системой здравоохранения, - отметил он. - Мы должны помочь этим государствам подготовиться к такой возможности. По этой причине я объявил о чрезвычайной ситуации, вызывающей международную озабоченность, в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса".