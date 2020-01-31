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ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса

​ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса
© AP Photo/Arek Rataj

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку в Китае болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 30 января заявил в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС.

"Мы не знаем, какой ущерб нанесет этот вирус, если он распространится в стране со слабой системой здравоохранения, - отметил он. - Мы должны помочь этим государствам подготовиться к такой возможности. По этой причине я объявил о чрезвычайной ситуации, вызывающей международную озабоченность, в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса".

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