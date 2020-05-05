​ВОЗ: Новый препарат может использоваться против COVID-19

Лекарство ремдесивир потенциально может использоваться против COVID-19, но пока нет достаточных доказательств.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, ремдесивир участвует в "тестах солидарности", организованных ВОЗ в больницах по всему миру. В рамках программы врачи тестируют четыре медикамента и смешанных способа лечения COVID-19, чтобы выяснить наиболее эффективный из них.

"Согласно рандомизированным контрольным тестам, есть надежда на потенциальное использование этого лекарства", - сказал Райан.

По его словам, ВОЗ будет выяснять у США более подробные данные, насколько это лекарство доступно и насколько оно показало себя эффективным.