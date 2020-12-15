О нас
Report Georgia
Аудио новости

ВОЗ: Новая разновидность COVID-19 в Великобритании более заразна

ВОЗ: Новая разновидность COVID-19 в Великобритании более заразна Cпецпосланник ВОЗ призвал людей проявлять бдительность в ситуации с пандемией
Другие страны
15 декабря 2020 г. 15:04
ВОЗ: Новая разновидность COVID-19 в Великобритании более заразна
0 : 00
0 : 00

Обнаруженная в Великобритании новая разновидность COVID-19 более заразна. Как передает Report, об этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу Дэвид Наварро в эфире телеканала Sky News.

При этом он отметил, что этот вид вируса не кажется опасным.

"Данные заставляют предполагать, что это радикально не изменит приоритеты в борьбе с вирусом в Соединенном Королевстве", — сказал Наварро.

Тем не менее, спецпосланник ВОЗ призвал людей проявлять бдительность в ситуации с пандемией.

Накануне глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что специалисты выявили более тысячи случаев нового вида COVID-19, который может быть связан с быстрым распространением вируса на юго-востоке Англии. Он отметил, что Лондон уведомил ВОЗ об обнаружении новой разновидности коронавируса.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке WHO: New COVID-19 variant identified in the UK is more contagious
Версия на азербайджанском языке ÜST: COVID-19-un Britaniyadakı növü daha sürətlə yayılır

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Норвегии продлили ограничения по COVID-19 до середины января
В Норвегии продлили ограничения по COVID-19 до середины января
15 декабря 2020 г. 16:16
CNN: Трамп не намерен публично признать поражение на выборах
CNN: Трамп не намерен публично признать поражение на выборах
15 декабря 2020 г. 12:31
В Японии приговорили к казни мужчину, зверски убившего 9 человек
В Японии приговорили к казни мужчину, зверски убившего 9 человек
15 декабря 2020 г. 11:39
В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
15 декабря 2020 г. 10:29
В Афганистане при нападении один полицейский погиб, двое пострадали
В Афганистане при нападении один полицейский погиб, двое пострадали
15 декабря 2020 г. 09:40
Вертолет разбился в Новой Зеландии
Вертолет разбился в Новой Зеландии
15 декабря 2020 г. 07:44
Во Франции начался второй этап выхода из карантина
Во Франции начался второй этап выхода из карантина
15 декабря 2020 г. 07:04
Байден назвал приоритеты работы в качестве президента США
Байден назвал приоритеты работы в качестве президента США
15 декабря 2020 г. 06:41
Трамп сообщил об отставке генпрокурора США
Трамп сообщил об отставке генпрокурора США
15 декабря 2020 г. 05:42
В Нидерландах введут локдаун из-за COVID-19
В Нидерландах введут локдаун из-за COVID-19
15 декабря 2020 г. 04:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi