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ВОЗ не рекомендует вводить паспорта вакцинации из-за недостатка вакцин

ВОЗ не рекомендует вводить паспорта вакцинации из-за недостатка вакцин Нехватка вакцины по всему миру создает очень большое неравенство
Другие страны
20 января 2021 г. 15:12
ВОЗ не рекомендует вводить паспорта вакцинации из-за недостатка вакцин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в данный момент не рекомендует введение паспортов вакцинации для путешественников из-за недостаточного количества вакцины от коронавируса в мире и неполной информации о ее влиянии на распространение вируса. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"14 января состоялась четвертая встреча в этом году по ситуации с COVID-19 чрезвычайного комитета ВОЗ, это независимые эксперты, которых приглашает генеральный директор. На данный момент не рекомендовали требовать от путешественников иммунизацию, потому что сейчас мы еще не знаем, насколько вакцина практически не позволяет переносить вирус. Конечно, она предупреждает тяжелое протекание заболевания, облегчает работу систем здравоохранения, но нам нужны еще популяционные исследования, - сказала Вуйнович. - Вторая причина - вакцины недостаточно".

По ее словам, нехватка вакцины по всему миру создает очень большое неравенство. "Вопрос [о паспортах вакцинации], конечно, рассматривается, но сейчас Всемирная организация здравоохранения этого не рекомендует, хотя вопрос обсуждается во многих странах", - заключила представитель ВОЗ.

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