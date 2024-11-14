ВОЗ может объявить о завершении в Руанде вспышки лихорадки Марбург

Вспышка лихорадки Марбург в Руанде, унесшая жизни 15 человек, может быть объявлена завершившейся, если в течение шести недель (начиная с 9 ноября) в стране не будет ни одного случая заболевания.

Вспышка лихорадки Марбург в Руанде, унесшая жизни 15 человек, может быть объявлена завершившейся, если в течение шести недель (начиная с 9 ноября) в стране не будет ни одного случая заболевания.

Как передает Report , об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Отсчет рекомендованного 42-дневного срока, необходимого для объявления о прекращении вспышки в Руанде вирусного заболевания Марбург, начался 9 ноября", - отметили в ВОЗ. Это произошло на следующий день после того, как лабораторные анализы подтвердили выздоровление последнего из заболевших, говорится в сообщении.

Срок в 42 дня в два раза превышает продолжительность инкубационного периода для лихорадки Марбург. Новых случаев заболевания не было с 30 октября, а летальных исходов - с 14 октября. Всего с конца сентября в Руанде заболели 66 человек, 15 из них умерли. Уровень смертности составил 23%.

Почти 80% заболевших - это работники двух медицинских учреждений в столице Кигали. Специалисты продолжают следить за состоянием здоровья 470 человек, имевших контакты с больными. С конца сентября медики провели более 7,4 тыс. тестов на вирус Марбург.