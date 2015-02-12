​ВОЗ: Число жертв Эболы возросло до 9 тыс. 162 человек

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате заражения вирусом Эбола в Западной Африке достигло 9 тыс. 162 человек.

Как передает Report, об этом говорится в данных опубликованных сегодня Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, эпидемия близится к завершению.

Согласно сообщению, в настоящий момент насчитывается 22 тыс. 828 человек, зараженных вирусом Эболы.

Напомним, по состоянию на середину января количество жертв Эболы составляло 8 тыс. 429 человек.