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ВОЗ: Африка стала эпицентром роста заболеваемости холерой

ВОЗ: Африка стала эпицентром роста заболеваемости холерой Африка стала эпицентром холеры, распространяющейся в мире. В 10 странах континента за первые четыре недели года было зарегистрировано более 26 тыс. случаев этого заболевания и около 700 смертей.
Другие страны
6 февраля 2024 г. 19:12
ВОЗ: Африка стала эпицентром роста заболеваемости холерой

Африка стала эпицентром холеры, распространяющейся в мире. В 10 странах континента за первые четыре недели года было зарегистрировано более 26 тыс. случаев этого заболевания и около 700 смертей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге в Женеве специалист по чрезвычайным ситуациям в африканском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фиона Брака.

Она подчеркнула, что заболеваемость холерой растет во всем мире с 2021 года, однако "Африка, особенно восточная и южная ее части, сегодня является эпицентром". За первые четыре недели этого года 10 стран Африканского региона ВОЗ сообщили о более чем 26 тыс. случаев заболевания и 700 случаях смерти, что почти вдвое превышает цифры, зарегистрированные за тот же период в 2023 году.

Обеспокоенность в ВОЗ вызывает прежде всего ситуация в Замбии и Зимбабве. Об "активных вспышках" болезни сообщили также Мозамбик, Танзания, Демократическая Республика Конго, Эфиопия и Нигерия.

"Существует высокий риск дальнейшего распространения вируса на другие страны, особенно в этот пиковый сезон передачи", - констатировала Брака. В Замбии вакцинировано более 1,7 млн человек, в Зимбабве планируется охватить иммунизацией 2,3 млн жителей.

На прошлой неделе появились первые признаки замедления распространения болезни в Замбии. В ВОЗ обратили внимание на нехватку вакцин от холеры, заявив, что нужно сосредоточить внимание на улучшении водоснабжения, санитарии и гигиены, расширении эпидемиологического надзора, а также на качественном и своевременном лечении.

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