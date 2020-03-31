Восьмимесячный ребенок заразился коронавирусом

Среди заразившихся коронавирусной инфекцией в Курской области (РФ) есть восьмимесячный ребёнок.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Из восьми человек, находившихся под наблюдением, диагноз подтвердился у троих. Один из них - мужчина, вернувшийся 20 марта из Московской области, он находится в удовлетворительном состоянии. И ещё два пациента - это семья, вернувшаяся из-за границы, среди которых восьмимесячный ребенок", - написал Старовойт на своей странице в соцсети.

Он отметил, что все заболевшие находятся под наблюдением врачей.