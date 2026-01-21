Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Восемь стран объявили о присоединении к Совету мира

    Главы МИД Саудовской Аравии, Турции, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Катара и ОАЭ приняли решение о присоединении их стран к Совету мира по управлению сектором Газа.

    Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении, которое опубликовало саудовское внешнеполитическое ведомство.

    "Министры объявили о совместном решении их стран присоединиться к Совету мира. Каждое государство подпишет документы о присоединении в соответствии со своими юридическими процедурами", - отмечается в документе.

    Дипломаты приветствовали приглашение, направленное лидерам их государств президентом США Дональдом Трампом.

    Главы внешнеполитических ведомств восьми стран подтвердили поддержку миротворческих усилий Трампа и намерены содействовать выполнению миссии Совета мира. Согласно заявлению, он будет действовать в качестве "переходного органа" в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2803 и всеобъемлющим планом по прекращению конфликта в секторе Газа.

