Восемь стран НАТО: Угрозы США пошлинами подрывают трансатлантические отношения
Другие страны
- 18 января, 2026
- 17:15
Угрозы США ввести пошлины подрывают трансатлантические отношения и могут вести к эскалации.
Как передает Report, об этом говорится в общем заявлении ФРГ и еще семи стран НАТО.
Страны, которым Трамп угрожает пошлинами, намерены решительно отстаивать свой суверенитет, отмечается в документе.
Новость дополняется.
