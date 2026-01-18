Восемь стран НАТО: Угрозы США пошлинами подрывают трансатлантические отношения

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Угрозы США ввести пошлины подрывают трансатлантические отношения и могут вести к эскалации.

    Как передает Report, об этом говорится в общем заявлении ФРГ и еще семи стран НАТО.

    Страны, которым Трамп угрожает пошлинами, намерены решительно отстаивать свой суверенитет, отмечается в документе.

    Новость дополняется.

    NATO-nun səkkiz ölkəsi: ABŞ-nin tarif təhdidləri transatlantik münasibətləri sarsıdır

