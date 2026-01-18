Восемь стран НАТО: Угрозы США пошлинами подрывают трансатлантические отношения

Угрозы США ввести пошлины подрывают трансатлантические отношения и могут вести к эскалации.

Как передает Report, об этом говорится в общем заявлении ФРГ и еще семи стран НАТО.

Страны, которым Трамп угрожает пошлинами, намерены решительно отстаивать свой суверенитет, отмечается в документе.

