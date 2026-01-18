İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    NATO-nun səkkiz ölkəsi: ABŞ-nin tarif təhdidləri transatlantik münasibətləri sarsıdır

    Digər ölkələr
    • 18 yanvar, 2026
    • 17:25
    NATO-nun səkkiz ölkəsi: ABŞ-nin tarif təhdidləri transatlantik münasibətləri sarsıdır

    ABŞ-nin tarif tətbiq etməklə bağlı təhdidləri transatlantik münasibətləri sarsıdır və eskalasiyaya səbəb ola bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Almaniya və NATO-nun digər yeddi ölkəsinin birgə bəyanatında bildirilib.

    Sənəddə qeyd olunur ki, Trampın tariflərlə təhdid etdiyi ölkələr suverenliklərini qətiyyətlə müdafiə etmək niyyətindədirlər.

    NATO tarif Donald Tramp
