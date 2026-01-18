NATO-nun səkkiz ölkəsi: ABŞ-nin tarif təhdidləri transatlantik münasibətləri sarsıdır
Digər ölkələr
- 18 yanvar, 2026
- 17:25
ABŞ-nin tarif tətbiq etməklə bağlı təhdidləri transatlantik münasibətləri sarsıdır və eskalasiyaya səbəb ola bilər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Almaniya və NATO-nun digər yeddi ölkəsinin birgə bəyanatında bildirilib.
Sənəddə qeyd olunur ki, Trampın tariflərlə təhdid etdiyi ölkələr suverenliklərini qətiyyətlə müdafiə etmək niyyətindədirlər.
Son xəbərlər
17:33
"Qarabağ"ın rəqibi baş məşqçisi ilə əməkdaşlığa xitam veribFutbol
17:29
Bild: ABŞ-nin yeni tarifləri Almaniyaya ildə 15 milyard avro ziyan vura bilərDigər ölkələr
17:25
NATO-nun səkkiz ölkəsi: ABŞ-nin tarif təhdidləri transatlantik münasibətləri sarsıdırDigər ölkələr
17:15
Yağıntılı hava şəraiti davam edir, bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağır - FAKTİKİ HAVA, YENİLƏNİBEkologiya
17:15
Meloni ABŞ-nin Qrenlandiyaya görə tarif tətbiq etməsini səhv adlandırıbDigər ölkələr
17:07
Orban Trampın Qəzza üzrə Sülh Şurasına daxil olmaq təklifini qəbul edibDigər ölkələr
17:04
Kaxaber Sxadadze: "Çox qol vurduğumuza görə şadıq"Futbol
16:53
KİV: Bundesverin hərbçilərinə qəfil Qrenlandiyanı tərk etmək əmri verilibDigər ölkələr
16:48