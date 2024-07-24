Восемь стран ЕС выступили за ужесточение санкций против России

Министры финансов восьми стран ЕС заявили о необходимости ужесточения санкций против России и усиления оказываемой Украине поддержки.

Министры финансов восьми стран ЕС заявили о необходимости ужесточения санкций против России и усиления оказываемой Украине поддержки.

Как передает Report, совместная статья министров из Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии опубликована в газете The Guardian.

"Все наши страны внесли значительный вклад в оказание как финансовой, так и военной поддержки Украине и продолжат это делать столько, сколько потребуется. Санкции против России должны быть усилены - особенно в стратегически важных секторах энергетики, финансов и технологий, при этом также необходимо эффективнее добиваться соблюдения действующих санкций", - говорится в документе.

Министры утверждают, что как граничащие с Россией государства, так и страны, откуда якобы идут поставки подсанкционных товаров, должны "продолжать работу над закрытием лазеек".

"В частности, необходимо усилить контроль за соблюдением потолка цен на российскую сырую нефть, так как мы по-прежнему наблюдаем, как она торгуется дороже $60 за баррель", - считают они.

По словам авторов заявления, Западу "следует сохранять и усиливать санкционное давление, в то же время продолжая оказывать помощь Украине и увеличивая ее объемы".