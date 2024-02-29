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Восемь стран ЕС лоббируют разработку новых санкций из-за смерти Навального

Восемь стран ЕС лоббируют разработку новых санкций из-за смерти Навального Восемь европейских стран прилагают дипломатические усилия для разработки Евросоюзом новых санкций, направленных против российских чиновников из-за смерти Алексея Навального.
Другие страны
29 февраля 2024 г. 17:56
Восемь стран ЕС лоббируют разработку новых санкций из-за смерти Навального
Алексей Навальный

Восемь европейских стран прилагают дипломатические усилия для разработки Евросоюзом новых санкций, направленных против российских чиновников из-за смерти Алексея Навального.

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

Письмо, отправленное 28 февраля главному дипломату ЕС Жозепу Боррелю, подписали министры иностранных дел Чехии, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции, а также Латвии, Литвы и Эстонии. Авторы письма заявляют, что "смерть Навального является еще одним признаком ускорения и систематических репрессий в России" и в связи с этим предлагают внести в санкционные списки лиц из госаппарата.

По информации издания, еще четыре страны ЕС поддержали идею, но отказались подписывать документ.

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