Восемь стран ЕС лоббируют разработку новых санкций из-за смерти Навального

Восемь европейских стран прилагают дипломатические усилия для разработки Евросоюзом новых санкций, направленных против российских чиновников из-за смерти Алексея Навального.

Восемь европейских стран прилагают дипломатические усилия для разработки Евросоюзом новых санкций, направленных против российских чиновников из-за смерти Алексея Навального.

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

Письмо, отправленное 28 февраля главному дипломату ЕС Жозепу Боррелю, подписали министры иностранных дел Чехии, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции, а также Латвии, Литвы и Эстонии. Авторы письма заявляют, что "смерть Навального является еще одним признаком ускорения и систематических репрессий в России" и в связи с этим предлагают внести в санкционные списки лиц из госаппарата.

По информации издания, еще четыре страны ЕС поддержали идею, но отказались подписывать документ.