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    Восемь полицейских пострадали в драке с фанатами перед матчем "Лиона" и ЦСКА

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы между «Лионом» и ЦСКА произошла массовая драка.

    Как передает Report, по предварительным данным, пострадали восемь полицейских.

    Беспорядки произошли у входа на территорию стадиона «Стад де Люмьер». Очевидцы утверждают, что фанаты ЦСКА и «Лиона» хотели устроить драку, однако им помешали полицейские, применив слезоточивый газ.

    По другой версии, болельщики армейского клуба не участвовали в стычке, драка произошла между местными фанатами и стражами правопорядка.

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