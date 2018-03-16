Восемь полицейских пострадали в драке с фанатами перед матчем "Лиона" и ЦСКА

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы между «Лионом» и ЦСКА произошла массовая драка.

Как передает Report, по предварительным данным, пострадали восемь полицейских.

Беспорядки произошли у входа на территорию стадиона «Стад де Люмьер». Очевидцы утверждают, что фанаты ЦСКА и «Лиона» хотели устроить драку, однако им помешали полицейские, применив слезоточивый газ.

По другой версии, болельщики армейского клуба не участвовали в стычке, драка произошла между местными фанатами и стражами правопорядка.