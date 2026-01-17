Восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе в России
Другие страны
- 17 января, 2026
- 15:08
Кафе загорелось в одном из районов Ставрополья (РФ), пострадали пятеро взрослых и трое детей.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.
По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь и доставили в больницы.
"Пожар в кафе потушили, власти и специализированные службы работают на месте", - отмечается в информации.
Последние новости
15:14
Семь человек задержаны во время протеста перед посольством Ирана в ЕреванеВ регионе
15:10
Хаменеи возложил ответственность на Трампа за беспорядки в ИранеВ регионе
15:09
В Баку пять человек задержаны по подозрению в кражеПроисшествия
15:08
Восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе в РоссииДругие страны
14:59
Делегация Украины прибыла в США для переговоров по мирному плануДругие страны
14:54
Азербайджан начал импортировать гвоздику из ТаиландаБизнес
14:40
В Дании и Гренландии пройдут протесты против притязаний Трампа на островДругие страны
14:30
Началась аккредитация СМИ на WUF13Инфраструктура
14:13