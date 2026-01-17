Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе в России

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 15:08
    Восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе в России

    Кафе загорелось в одном из районов Ставрополья (РФ), пострадали пятеро взрослых и трое детей.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

    По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона.

    Пострадавшим оказали медицинскую помощь и доставили в больницы.

    "Пожар в кафе потушили, власти и специализированные службы работают на месте", - отмечается в информации.

