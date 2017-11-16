 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Восемь человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Марий Эл

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса в Республике Марий Эл и еще несколько пострадали. 

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

    "В Килемарском районе на 74-м км дороги Р-173 в пяти километрах от населенного пункта Визимьяры пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем. По предварительным данным, погибли восемь человек. Пятеро госпитализированы, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi