Восемь человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Марий Эл

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса в Республике Марий Эл и еще несколько пострадали.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В Килемарском районе на 74-м км дороги Р-173 в пяти километрах от населенного пункта Визимьяры пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем. По предварительным данным, погибли восемь человек. Пятеро госпитализированы, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.