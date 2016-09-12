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    Восемь человек погибли в Индии в результате падения автобуса в ущелье

    В темноте на сложном участке дороги водитель не справился с управлением

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек погибли, семь получили тяжелые травмы в результате падения туристического автобуса в ущелье на севере Индии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция штата Химачал-Прадеш, расследующая происшествие.

    По данным правоохранительных органов, авария произошла минувшей ночью на горной трассе Лех - Манали близ города Тагнангла. В темноте на сложном участке дороги водитель не справился с управлением, автобус на полном ходу слетел с трассы в пропасть глубиной свыше 200 метров.

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