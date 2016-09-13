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    Восемь боевиков ИГ убиты в стычке с племенем на севере Синая в Египте

    Двое из них попали в плен© Courtesy İmage

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Восемь террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ) убиты в  стычке с одним из племен на севере Синайского полуострова в Египте.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

    По данным СМИ, столкновения произошли после того, как экстремисты потребовали от жителей одной из деревень, расположенных к югу от приграничного города Рафах, заплатить им дань. Проживающие в населенном пункте представители племени Ат–Турабин на требование террористов ответили категорическим отказом.

    Отмечается, что в завязавшихся боях радикалы потеряли убитыми восемь человек, двое из них попали в плен.

    О потерях среди бедуинов не сообщается.

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