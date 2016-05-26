Вопросы борьбы с терроризмом обсудили министры обороны стран АСЕАН

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Вопросы совместной борьбы с терроризмом, а также ситуация в Южно-Китайском море стали главными темами десятой регулярной встречи министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая проходит в Лаосе.

Как передает Report, oб этом сообщил телеканал Channel NewsAsia.

По итогам первого дня переговоров была принята Совместная декларация, в которой, как отметили в минобороны Сингапура, "подчеркивается намерение ведомств стран региона сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом, а также наблюдать за выполнением международных соглашений, в частности Кодекса об избежании столкновений на море".

Кроме того, министры выразили единую позицию, что взаимодействие по линии оборонных ведомств "может сыграть ключевую роль в борьбе с экстремизмом". В частности, отмечается в декларации, "за счет создания информационных платформ, налаживания механизмов обмена разведывательными данными, а также проведения совместных антитеррористических маневров, в том числе с привлечением государств-партнеров по диалогу - России, Австралии, Индии, Китая, Новой Зеландии, Республики Корея, США и Японии".

