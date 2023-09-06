Вопрос продовольственной безопасности будет в центре саммита G20

Вопрос продовольственной безопасности будет в центре внимания участников саммита G20, зерновая сделка также может быть затронута.

Вопрос продовольственной безопасности будет в центре внимания участников саммита G20, зерновая сделка также может быть затронута.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС.

"Продовольственная безопасность будет ключевым вопросом с африканскими партнерами и в рамках "двадцатки". У нас есть список встреч и нет табу в плане проведения встреч. Мы открыты к любым форматам. Если будет встреча (с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом), то, конечно, будет затронута зерновая сделка", - сказал он.

Представитель ЕС подчеркнул, что война в Украине будет приоритетным вопросом для ЕС на саммите в Индии, соответственно, любая тема может быть затронута, включая зерновую сделку.