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    Вооруженный тесаком мужчина напал на полицейских в центре Нью-Йорка

    Один из сотрудников полиции находится в тяжелом состоянии

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Двое полицейских пострадали в Нью-Йорке после того, как на них напал вооруженный тесаком мужчина.

    Как передает Report, oб этом сообщил в четверг телеканал CBS.

    По его данным, инцидент произошел в центре мегаполиса. Двое стражей порядка прибыли по вызову после сообщений о мужчине, размахивавшем холодным оружием на одной из улиц города.

    После того, как сотрудники полиции попытались приблизиться к подозреваемому, тот напал на них с тесаком. Оба полицейских получили ранения, один - в области головы.

    Сотрудникам полиции пришлось открыть огонь из табельного оружия, ранив нападавшего. Полицейские госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. По имеющимся данным, нападавший также был доставлен в больницу.

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