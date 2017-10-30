Вооруженные люди открыли огонь по зрителям футбольного матча в Мексике

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Четверо вооруженных людей открыли огонь по зрителям, пришедшим в воскресенье на любительский футбольный матч в городе Чильпансинго в мексиканском штате Герреро.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Noticias MVC.

При нападении пострадали три человека, из них двое впоследствии скончались, состояние выжившего оценивается как тяжелое.

Сведений о возможных причинах случившегося и вероятных подозреваемых обнародовано не было.

По данным властей, в текущем году Герреро остается самым опасным регионом Мексики. С января по сентябрь в этом штате было зарегистрировано 1,72 тыс. умышленных убийств.