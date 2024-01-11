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Вооруженные лица взяли на абордаж нефтяной танкер в Оманском заливе

Вооруженные лица взяли на абордаж нефтяной танкер в Оманском заливе Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что на судно в Оманском заливе проникли несколько вооруженных лиц. В настоящее время с судном не удается установить связь.
Другие страны
11 января 2024 г. 14:20
Вооруженные лица взяли на абордаж нефтяной танкер в Оманском заливе

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что на судно в Оманском заливе проникли несколько вооруженных лиц. В настоящее время с судном не удается установить связь.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом говорится в сообщении UKMTO.

"UKMTO получило сообщение о высадке на судно четырех или пяти вооруженных посторонних лиц. Они поднялись на борт судна примерно в 03:30 по Гринвичу в 50 морских милях к востоку от города Сухар, Оман", - сказано в сообщении.

Власти Омана начали расследование.

Агентство Bloomberg сообщило, что захваченное судно - нефтяной танкер, который находился под контролем США. В сентябре 2023 года власти Соединенных Штатов конфисковала его у Греции после нарушения санкций в отношении Ирана при транспортировке топлива.

В последние несколько месяцев в регионе неоднократно обстреливали морские суда. Удары с помощью ракет или беспилотников наносят йеменские хуситы, поддерживающие палестинское радикальное движение ХАМАС, против судов, связанных, по их мнению, с Израилем. Пять крупнейших контейнерных перевозчиков Cosco, CMA CGM, MSC, Hapag-Lloyd и Maersk прекратили поставки грузов в Израиль.

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Версия на английском языке Oil tanker in Gulf of Oman boarded by armed men

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