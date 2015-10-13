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    В Иерусалиме 21 человек ранен в результате вооруженного нападения

    Пострадавшие получили серьезные ранения, от средней тяжести до тяжелых

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Не менее 16 человек получили ранения в результате вооруженного нападения, совершенного на автобус, следовавшего по району Армон а-Нацив в Иерусалиме.

    Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, два террориста нейтрализованы сотрудниками полиции и бойцами пограничной службы. По сообщениям службы скорой помощи, пострадавшие получили серьезные ранения, от средней тяжести до тяжелых.

    В то же время было совершено вооруженное нападение на улице Малкей Исраэль в Иерусалиме. Ранены пять человек.

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