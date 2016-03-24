Вокзал в Нидерландах эвакуировали из-за подозрительного мужчины с пакетом

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ На железнодорожном вокзале города Маастрихт (Нидерланды) полиция задержала мужчину с подозрительным пакетом, все находившиеся на станции были эвакуированы, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

По требованию полиции, которая изучает содержимое пакета, рассматривается вопрос о приостановке движения поездов по станции.

В значительной части городов мира на транспортных узлах значительно усилены меры безопасности после терактов в Брюсселе во вторник. Как сообщалось, по соображениям безопасности во вторник из-за обнаруженного бесхозного пакета была эвакуирована часть терминала аэропорта американского города Денвера. В среду была проведена эвакуация аэропорта во французской Тулузе, где СМИ называют две причины: обнаружение подозрительного багажа или же отсутствие контроля безопасности при входе в "зеленую зону" аэровокзала.