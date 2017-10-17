Вокруг здания Рады выставлено двойное оцепление, перекрыты ряд центральных улиц Киева

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ У здания Верховной рады Украины выставили двойное оцепление. Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил украинский депутат Мустафа Найем.

"Весь квартал оцеплен щитами. Проход на площадь Конституции только через рамки. Здание парламента окружено двойной цепью нацгвардии и полиции", — заявил Найем.

Ранее сообщалось, что в Киеве перекрыты ряд улиц в центре города.

17 октября в Киеве должен состояться митинг экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, на котором он планирует добиваться импичмента президенту Украины Петру Порошенко.