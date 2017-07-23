Войска Сирии вышли к Евфрату и освободили газовое поле Сабхави

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Баку. 23 июль. REPORT.AZ/ Вооружённые силы Сирии и отряды народного ополчения выбили террористов из населенных пунктов Эс-Сабхи и Дахиля к востоку от Ракки, где находится форпост группировки ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в РФ). По информации портала "Сурия аль-Эн", в результате проведенной операции войска вышли к южному берегу реки Евфрат. В настоящее время они угрожают бандам ИГ, которые осадили Дейр-эз-Зор, расположенный в 420 километрах от Дамаска).

Освобожденные селения Эс-Сабхи и Дахиля находятся недалеко от газового месторождения Сабхави, которое недавно возвратилось под контроль правительственных сил Сирии.

С начала июля текущего года ВС Сирии и ополченцы освободили уже более 40 газовых и нефтяных объектов в Сирийской пустыне к югу от Ракки, передает ТАСС. Среди них – нефтяные поля Дайлаа, Дабсан, Румейлан, Эль-Ваххаб и Эс-Саура. Террористы, отступая, взорвали часть скважин.