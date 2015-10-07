​Войска Башара Асада приступили к наземным операциям при поддержке российской авиации

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Войска Башара Асада при поддержке российской авиации начали наземное наступление в регионе Хама.
Как сообщает Report, информацию распространило агентство Анадолу.
По информации, операция проводится на севере региона Хама.
Полевой командир сражающегося на севере Хама подразделения "Джабхат-Шам" Свободной сирийской армии Ахмед Джабир сказал, что наносимые Россией авиаудары продолжаются с утренних часов.
По его словам, бомбардировка совпала с наземной операцией правительственной армии Сирии.
А.Джабир заявил о продолжении боев и добавил, что им не удается потеснить силы Б.Асада.
Отмечается о начале войсками Башара Асада наземных операций.
Кроме того, сообщается, что территории, подвергшиеся бомбардировке российских истребителей, находятся под контролем Свободной сирийской армии.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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