​Войска Башара Асада приступили к наземным операциям при поддержке российской авиации

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Войска Башара Асада при поддержке российской авиации начали наземное наступление в регионе Хама.

Как сообщает Report, информацию распространило агентство Анадолу.

По информации, операция проводится на севере региона Хама.

Полевой командир сражающегося на севере Хама подразделения "Джабхат-Шам" Свободной сирийской армии Ахмед Джабир сказал, что наносимые Россией авиаудары продолжаются с утренних часов.

По его словам, бомбардировка совпала с наземной операцией правительственной армии Сирии.

А.Джабир заявил о продолжении боев и добавил, что им не удается потеснить силы Б.Асада.

Отмечается о начале войсками Башара Асада наземных операций.

Кроме того, сообщается, что территории, подвергшиеся бомбардировке российских истребителей, находятся под контролем Свободной сирийской армии.