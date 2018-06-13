 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Войска аравийской коалиции отбили у хуситов ряд районов йеменского города Ходейда

    © AFP 2018 / Ahmad Al-Basha

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Войска на стороне президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади  захватили первые районы в городе-порте Ходейда на Красном море, на который они рано утром начали наступление с западного побережья при поддержке авиации арабской коалиции во главе с Саудовской Аравии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление правительственной армии.

    Согласно сообщению, войска Хади заняли район ан-Нахиля на юге Ходейды при интенсивной бомбежке с воздуха со стороны коалиции, которая нанесла, в частности, удары по месту дислокации военных кораблей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi