Войска аравийской коалиции отбили у хуситов ряд районов йеменского города Ходейда

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Войска на стороне президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади захватили первые районы в городе-порте Ходейда на Красном море, на который они рано утром начали наступление с западного побережья при поддержке авиации арабской коалиции во главе с Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление правительственной армии.

Согласно сообщению, войска Хади заняли район ан-Нахиля на юге Ходейды при интенсивной бомбежке с воздуха со стороны коалиции, которая нанесла, в частности, удары по месту дислокации военных кораблей.