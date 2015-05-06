​Войска Афганистана ликвидировали более 40 боевиков движения "Талибан"

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 44 боевика радикального движения "Талибан" были ликвидированы за последние сутки в ходе спецопераций вооруженных сил Афганистана. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении министерства обороны страны.

По данным военного ведомства, в ходе боев еще 35 членов "Талибана" получили ранения, четверо были арестованы. За тот же период времени военным удалось разминировать шесть самодельных взрывных устройств.

Также сообщается, что в ходе столкновений погибли двое военнослужащих армии Афганистана.

На территории страны действует радикальное движение "Талибан", правительственные войска Афганистана постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками. Часто жертвами этих противостояний становятся мирные жители.