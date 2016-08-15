​Военный вертолет Таиланда потерпел крушение

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Военный вертолет UH-72, пропавший в воскресенье на севере Таиланда, потерпел крушение, передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Все пять находившихся на борту человек, в том числе командующий одной из дивизий ВС страны генерал-майор Ноппорн Руанчан, погибли.

Как заявил представитель армии, причиной катастрофы могла послужить плохая видимость из-за погодных условий.

Отметим, что военный вертолет исчез с экранов радаров примерно через 30 минут после вылета. Он принимал участие в операции по оказанию помощи в связи с наводнением в районе границы с Мьянмой.