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    Военный вертолет потерпел крушение в Афганистане, погибли два человека

    Трое пострадавших военнослужащих находятся в критическом состоянии

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Двое афганских военнослужащих погибли, еще пять получили ранения в результате крушения военного вертолета в центральной провинции Бамиан.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель губернатора региона Абдул Рахман Ахмади.

    По его словам, трое пострадавших военнослужащих находятся в критическом состоянии. На место инцидента прибыло военное командование.

    В качестве предварительной причины катастрофы называется ошибка пилота, который не учел особенностей горной местности.

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