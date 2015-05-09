Военный самолет упал на завод Coca-Cola в испанской Севилье

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Военно-транспортный самолет Airbus A400 M разбился вскоре после взлета в испанской Севилье. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ЭФЭ.

По данным ряда местных СМИ, в 13:00 по местному времени (14:00 мск) воздушное судно упало на территорию завода Coca-Cola.

Причины катастрофы не называются.

По данным портала AirLive.net, на борту самолета могли находиться семь человек.

В результате с ЧП был закрыт аэропорт Севильи.

Вместимость A400M позволяет перевозить до 37 тонн грузов или 120 десантников.